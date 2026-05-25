ヤック・デカルチャー！ 「超時空要塞マクロス」より「DX超合金 SDF-1 マクロス」が6月1日に予約開始約1/2000スケール相当、全長約650mm(要塞艦時）の弩級サイズで立体化
【DX超合金 SDF-1 マクロス】 6月1日 予約開始 11月 発売予定 価格：99,000円
BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「DX超合金 SDF-1 マクロス」を6月1日より一般店頭予約を開始する。発売は11月を予定し、価格は99,000円。
本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」に登場する「SDF-1 マクロス」をDX超合金シリーズで立体化したもの。超時空要塞マクロス45周年記念商品第1弾として商品化され、全長約650mm(要塞艦時）、全高約700mm（強攻型時、台座含む）の弩級サイズで立体化されている。
約1/2000スケール相当でTV版デザインが再現されている。両腕の強襲揚陸艦ダイダロス、空母プロメテウスも造形され、それぞれ分離してディスプレイすることができる。また、ダイダロスは印象的なダイダロス・アタック時の艦首ハッチ開閉ギミックを搭載。
要塞艦から人型である強攻型への変形も可能。
さらに、艦橋・胸部エンジン・脚部エンジン・市街地にライトギミックを搭載。マグネットスイッチを兼ねるケルカリアをはじめ、同縮尺のモンスター、トマホーク、バルキリー、スーパーバルキリーが付属する。
全長約650mmの圧倒的巨大感、各部の発光ギミック、そして変形――- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 25, 2026
「DX超合金 SDF-1 マクロス」の魅力を凝縮したPVを公開！
「これこそが俺の考えたマクロスなんだと 自信を持って言えます」
メカニカル・デザイナー 宮武一貴氏によるコメントも必見です!!#macross #t_chogokin pic.twitter.com/zC1ggubYnE
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