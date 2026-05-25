まさかの降格にジローナの選手たちは涙を流した。(C)Getty Images

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　現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、ジローナは残留を争うエルチェと対戦。１−１で引き分けた。

　この結果、19位が確定し、まさかの２部降格が決定した。

　一昨シーズンは３位と大躍進し、昨季はチャンピオンズリーグ（CL）にも出場したクラブの悲劇に、サッカーファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
 
「え、降格したの？」
「まじか」
「ジローナの降格があまりに残念過ぎる」
「降格悲しい」
「何があった」
「夢のあるチームだっただけに残念」
「ちょっと前CL出場したばっかりなのにわからんもんですなあ」
「凄い没落スピード。メンツ的にも２部じゃない」
「まさかCL圏取れるくらい強くなったジローナがあっさり降格するなんてね」
「勝ち点41でも降格なのか」
「CL出てたのにビックリ」
「それなりにネームバリューある選手が集うジローナですら降格してしまうの、普通にリーガレベル高くてこわいよ」

　20チーム制の一般的な“残留安全ライン”とされる勝点40を上回る41を獲得したものの、ハイレベルな競争で敗れてしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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