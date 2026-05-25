東京メトロ千代田線は8時47分頃、乃木坂〜代々木上原駅間で停電のため、8時51分から全線で運転を見合わせていたが、9時18分、運転を再開した。当初、再開は9時30分頃を見込んでいた。また、小田急線も運転を見合わせていたが、9時20分頃に再開した。9時28分現在、千代田線との直通運転は中止している。