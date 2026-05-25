工業製品にもソフトウェアにもバグチェックの工程があるように、国家運営にもバグを検出・修正する仕組みが憲法に組み込まれている。しかし、その仕組みは「訴え」がなければ決して作動しない。裁判を通じて理不尽な制度や常識を問い直す公共訴訟は、まさにバグ検出・是正のための手段だ。弁護士の井桁大介さんに話を聞いた。 【画像】はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール バグは必ず生じる 公共訴訟は、憲