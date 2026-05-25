国家運営にバグは必ず生じる？　憲法81条と「公共訴訟」が果たす役割を徹底解説

工業製品にもソフトウェアにもバグチェックの工程があるように、国家運営にもバグを検出・修正する仕組みが憲法に組み込まれている。しかし、その仕組みは「訴え」がなければ決して作動しない。裁判を通じて理不尽な制度や常識を問い直す公共訴訟は、まさにバグ検出・是正のための手段だ。弁護士の井桁大介さんに話を聞いた。

【画像】はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール

バグは必ず生じる

公共訴訟は、憲法が用意したバグ取りの仕組みでもあります。

工業製品の製造工程にも、ソフトウェアの開発過程にも、必ずバグチェックの段階が組み込まれています。設計や実装には、一定の割合で誤りや見落としが生じる。それを前提として、検出し修正する工程があらかじめ用意されています。

国家や行政の運営も構造は同じです。社会の要請を受けて国会が法律を作り、行政機関がそれを執行する。しかしその過程には、一定の割合で必ずバグが生じます。

本来法律によって救われるべき人が制度の対象から漏れる。

逆に、予期されていなかった不利益が特定の個人や集団に集中する。

結婚という制度から同性カップルが排除されてきたこと。選挙のたびに在外邦人の投票権や国民審査権が剥奪されていたこと。刑事手続のなかで一般市民のプライバシーが過剰に侵害されてきたこと。いずれも、立法や行政の現場で生じていたバグです。

日本国憲法は、こうしたバグを取り除く仕組みを用意しています。司法という非政治的な機関が、証拠と理性によって法律や行政の誤りを点検し、違憲と判定する違憲審査制度（憲法81条）です。

多数決の論理では救えない個人の権利を、裁判所が冷静に拾い直す。憲法は、国家運営の設計図にそういう仕組みを盛り込んでいます。

ただし、司法は訴えがなければ動きません。原告が法廷に立ち、弁護団が書面を書き、研究者やメディアや市民がそれぞれの立場で議論を続けて、はじめてバグ取りの仕組みは作動します。

最高裁が国民審査権の剥奪を認める法律を無効としたのも、複数の高裁が同性婚訴訟で違憲・違憲状態と判断したのも、訴えがなければ生じなかった結論です。警察によるGPSの利用が違憲とされたのも、タトゥーを彫ることに医師免許が不要と判断されたのも、被告人や弁護人がその問題点に気づき、訴訟で問い続けたことによるものです。

違憲と判断されることそのものは決して多くありません。しかし、訴訟の過程で社会の議論が動き、立法や行政の運用が改められることもあります。判決の有無だけが成果ではありません。

公共訴訟を提起すること、傍聴や寄付で支えること、判決を読み議論すること。どれも国家運営のバグ取りに参加することでもあります。それは憲法が求める主権の行使でもあり、「国民の不断の努力」（12条）の一つでもあるかもしれません。

『はじめての公共訴訟』は、その道案内となる地図のような本として、4人の著者で書きました。本書がきっかけとなり、皆様のバグセンサーが書き換わり、バグがどんどん気になるようになっていただければ、著者として望外の喜びです。

文／井桁大介

はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール

井桁 大介 (著), 亀石 倫子 (著), 谷口 太規 (著), 丸山 央里絵 (著)

2026/5/15

1,012円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4087214109

社会の中で「おかしい」と感じたとき、不条理な壁に突き当たったとき、私たちは何ができるのか。差別、労働、環境問題、ジェンダー、社会保障──さまざまな課題に対し、裁判という方法で社会のあり方を問い直し、変革を働きかけるのが「公共訴訟」である。

本書は、実際の事例や当事者の物語を手がかりに、その歴史と役割を解説。公共訴訟はどのような戦略、連帯によって社会を変えてきたのか。裁判を「社会を動かすツール」としてとらえ、個人の声が制度や社会を変えていくプロセスと、その可能性を示す入門書。



同性婚訴訟、タトゥー裁判、大川原化工機事件、立候補年齢引き下げ訴訟……

もっと公正な社会を生きたいあなたへ



◆推薦◆

よりマシな社会をあきらめたくないすべての人へ。

ここに私と公共をつなぐ回路がある。

──哲学者 朱喜哲氏



少数の痛みは、「大したことない」ことにされやすい。

「こうなってほしい」が、感情の問題と一瞥（いちべつ）される。

公共訴訟はそんな社会の扉をこじ開ける、希望。

──NO YOUTH NO JAPAN創設者 能條桃子氏



自分たちの手で社会はどんどんよくしていくことができるなんて、なんだ、最高じゃないか。

──小説家 山内マリコ氏



◆目次◆

第1章 声をあげる人々、その物語──公共訴訟を知る

第2章 公共訴訟は社会をどう変えるか

第3章 公共訴訟の誕生と歴史

第4章 データで見る公共訴訟

第5章 なぜ数が少なく、勝ちにくいのか──公共訴訟の抱えるハードル

第6章 新たな動きが生み出す、新しい連帯

第7章 公共訴訟の未来