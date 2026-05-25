「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）府中のターフが“聖奈スマイル”で染まった。女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集めていた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が、５番人気のジュウリョクピエロを勝利に導き、ＪＲＡ所属の日本女性騎手として初のＧ１制覇を達成した。デビューから５年目、３度目のＧ１騎乗だった。女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１勝利は、２５年フェブラリーＳのレイチェル・キング（英国）以来３人目（障害含む