「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

府中のターフが“聖奈スマイル”で染まった。女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集めていた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が、５番人気のジュウリョクピエロを勝利に導き、ＪＲＡ所属の日本女性騎手として初のＧ１制覇を達成した。デビューから５年目、３度目のＧ１騎乗だった。女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１勝利は、２５年フェブラリーＳのレイチェル・キング（英国）以来３人目（障害含む）。競馬界に新たな歴史の１ページが刻まれた。

東京競馬場の長い直線。馬群を縫うように伸びてきたのは、５番人気のジュウリョクピエロと今村聖奈だった。４万人超の大観衆の声援に後押しされ、先に抜け出したドリームコアを首差かわしたところが、フィニッシュライン。馬上で腕を突き上げ、喜びを爆発させる。女性騎手として初めてクラシックに騎乗し、ＪＲＡ所属の女性騎手による初のＧ１制覇。「夢を見ているみたいです」。興奮を抑えるように静かに喜びをかみしめた。

道中は後方からレースを進め、脚をためた。最後の直線に入ると、メンバー最速タイの上がり３Ｆ３３秒１の末脚を発揮。「直線の４００メートルは長いです。手応えが良かったので、どこへ行こうか迷った時に、狭い馬群の中に馬が導いてくれました。私はつかまっていただけです」。愛馬のおかげだと強調するが、それを引き出したのは聖奈だ。

これまで多くの時間をジュウリョクピエロと過ごし、気持ちを共有。どのような騎乗がベストなのかを模索してきた。それが結果として表れ、「彼女は私が乗っていて、『ついてこい』とリードしてくれる“男気”のある馬です。素晴らしい馬です」とほほ笑んだ。

デビュー１年目の２２年はＣＢＣ賞（テイエムスパーダ）で重賞初騎乗初制覇を成し遂げるなど、ＪＲＡ通算５１勝を記録。女性騎手によるＪＲＡ年間最多勝利記録を達成した。一躍注目の存在となったが、翌年が２５勝、２４年には落馬による右肩の負傷もあり６勝、２５年が２２勝と思うような成績を挙げられずにいた。「２年目以降はうまくいかず、ケガもしました。注目されていい思いもしたけど、しんどかったこともありました。そのなかでコツコツと頑張ることが大事と思っていたところで、このような大きい勝利をつかむことができました。１年前の自分（から）は、まさかこんなことになるとは思わなかったです」と遠くを見つめる。プレッシャーに押しつぶされそうになった時もあった。だが、それを乗り越えたからこそ今がある。その経験が大舞台でも動じない精神面を育てたに違いない。

レース前、「彼女に見合った騎手でありたいです」と話していた聖奈。自分の未熟さは十分に分かっている。それでもパートナーのことを第一に、人馬一体を目指してきた。今村聖奈は間違いなく、ジュウリョクピエロに見合った騎手になった。

◇今村聖奈（いまむら・せいな） ２００３年１１月２８日生まれ、滋賀県出身、２２歳。２２年３月５日に栗東・寺島厩舎所属として阪神でデビュー。同１３日の阪神８Ｒをブラビオで勝ちＪＲＡ初勝利。同年７月のＣＢＣ賞（小倉）をテイエムスパーダで制して重賞初騎乗初勝利をマーク。同年には女性騎手としてＪＲＡ年間最多勝となる５１勝を挙げた。２５年１０月にＪＲＡ通算１００勝を達成した。父は元騎手の今村康成助手（栗東・飯田）。身長１５８・５センチ。血液型はＢ。