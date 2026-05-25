◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）王イズムの継承を示した。ソフトバンク・柳田は６―６の８回１死一、三塁。「（走者を）かえせなかったら命はない、くらいの気持ちで」と、田中から左犠飛を放って試合を決めた。３回の一時勝ち越し２ランを含めて３打点。「数々のレジェンドの方が、パワーをくれた気がします」と、謙遜した。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ