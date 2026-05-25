◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）

王イズムの継承を示した。ソフトバンク・柳田は６―６の８回１死一、三塁。「（走者を）かえせなかったら命はない、くらいの気持ちで」と、田中から左犠飛を放って試合を決めた。３回の一時勝ち越し２ランを含めて３打点。「数々のレジェンドの方が、パワーをくれた気がします」と、謙遜した。

この日は「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、全選手が王貞治球団会長（８６）が監督時代に着けた背番号「８９」のユニホームでプレーした。試合前のセレモニーでは、王会長に加えて秋山幸二氏らレジェンドが登場。王会長が「８９番を着けた選手たちが戦ってくれる。こんなに名誉な話はない」と感激した試合で、最大４点差を逆転した。

日本ハムとの開幕カード以来の同一カード３連戦３連勝で、貯金生活に復帰した。現役選手でただ一人、セレモニーに参加した柳田は「まだまだひよっこだなと感じる」と苦笑い。それでも、タカ一筋１６年目の存在感は圧倒的だった。（森口 登生）