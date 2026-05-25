◆米大リーグレッドソックス―ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」でスタメン出場し、待望の今季１号を放った。今季のチーム５２試合目、出場３６試合目、１０７打席目での初アーチとなった。本塁打は公式戦最終戦となった昨年９月２８日のタイガース戦以来、２３８日ぶり。０