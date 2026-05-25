◆米大リーグ レッドソックス―ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」でスタメン出場し、待望の今季１号を放った。今季のチーム５２試合目、出場３６試合目、１０７打席目での初アーチとなった。本塁打は公式戦最終戦となった昨年９月２８日のタイガース戦以来、２３８日ぶり。

０―１で１点を追う２回先頭の１打席目。カウント１―２から先発右腕・オバーの４球目だった。内角低めの難しい８３・４マイル（約１３４・２キキロ）チェンジアップをはじき返すと、右翼ポール際へ打球速度１０８・６マイル（約１７４・８キロ）、打球角度２４度、飛距離３９３フィート（約１２０メートル）で、雨が降っている中でのアーチとなった。

ダイヤモンドを回ってダグアウトに戻ると、球団マスコット「ウォーリー」の被り物を被って、ナインからハイタッチで祝福された。ラジオの実況中継は「サヨナラ〜、レッドソックスが霧雨の中、同点に追いつきました」と絶叫。２０１３年のレ軍世界一メンバーのミドルブルックス解説者は「見送ればボールかもしれませんが、マサがゴルフスイングで持っていきました。十分な飛距離です」と伝えた。

この日は午前中から終日、雨の悪天候。大リーグ機構に委ねられた決断の素、試合を決行。吉田は先発起用の期待に、第１打席で応えてみせた。

今季は外野の戦力が充実していることから、この日でチームは５２試合目だが、出場は３６試合目。スタメン出場は２３試合目と出場機会は限られている。チームは４月にコーラ監督が解任されるなど借金生活が続き、状態が決していいとは言えないが、吉田は開幕から１６打席連続無安打と出遅れ、厳しい立場になっていた。それでも外野手のアンソニーが右手首を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことで、吉田にはチャンスは巡ってきた形にもなって出場機会は徐々に増え、ようやく今季初本塁打が出た。

吉田が本塁打を放つのは、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドの７日韓国戦、８日オーストラリア戦（ともに東京ドーム）で放って以来約２か月半ぶり。これまでのメジャー３年間は１５、１０、４本塁打を放ってきた吉田が、メジャー通算３０号となるアーチを描いた。