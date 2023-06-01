清水のＭＦ宇野禅斗（２２）が、ドイツ１部の強豪・ボルシアＭＧへ移籍することが２４日、分かった。若武者が、世界への扉を開くことを決断した。青森山田高から２０２２年、町田に加入。２４年に清水へ期限付き移籍すると、２５年には完全移籍へ移行した。昨年７月には日本代表としてＥ―１選手権メンバーに選出され、国際Ａマッチ２試合に出場。同月の横浜ＦＣ戦で負傷すると、その影響もあって出場機会を減らしたが、今季は