清水のＭＦ宇野禅斗（２２）が、ドイツ１部の強豪・ボルシアＭＧへ移籍することが２４日、分かった。

若武者が、世界への扉を開くことを決断した。青森山田高から２０２２年、町田に加入。２４年に清水へ期限付き移籍すると、２５年には完全移籍へ移行した。昨年７月には日本代表としてＥ―１選手権メンバーに選出され、国際Ａマッチ２試合に出場。同月の横浜ＦＣ戦で負傷すると、その影響もあって出場機会を減らしたが、今季は単独ではクラブ史上最年少主将としてチームを引っ張ってきた。

Ｊ１リーグは３１試合出場して無得点。今季の百年構想リーグでは１７試合に出場。５月２日の京都戦では“Ｊ１初ゴール”を決めた。

この日、ＭＵＦＧ国立で行われたＧ大阪戦にも先発出場。しかし、前半１９分、Ｇ大阪ＭＦ美藤倫（２４）の左足裏が右足首に入るアクシデント。担架でピッチ外へ運ばれ、そのまま交代となった。試合後には松葉づえをついて現れ、けがの状態が心配される。

ボルシアＭＧには現在、日本代表ＦＷ町野修斗（２６）、ＤＦ高井幸大（２１）が所属。昨年８月まで日本代表ＭＦ板倉滉（２９）も所属しており、日本人にもなじみのある名門だ。

地域リーグラウンドが終わり、宇野が清水の一員として戦うのはＪ１特別大会プレーオフラウンドの２試合のみ。開幕前「ピッチ上でチームを引っ張っていく」と覚悟を示した主将が勝利を置き土産に海を渡る。

◆宇野 禅斗（うの・ぜんと）２００３年１１月２０日、福島出身。２２歳。青森山田中では、３年時に全国準Ｖ。青森山田高では２年から主力に定着し、２０年度の全国選手権準優勝に貢献。３年時にはＵ―１８日本代表候補に選出された。２２年に町田入団。２４年、清水に移籍。昨年７月のＥ―１選手権でＡ代表デビューし、国際Ａマッチは２試合出場。１７５センチ、７５キロ。利き足は右。