定年再雇用で給与が大幅に下がる人は少なくありません。再雇用後の給与額を見て「もう定年だし、働き方も変わるから仕方ないか」と納得しながらも、「でも、こんな給料で暮らせるんだろうか？」と不安になる人もいるのではないでしょうか？ 本記事では、再雇用で給与が下がった場合を想定し、社会保険料の目安や定年後の給付などについて説明します。 再雇用後の給与は？ 定年後も、再雇用契約により同じ会社で働