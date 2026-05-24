国際情勢も経済も不安定で、ネット上では誰かを叩いたり、いがみ合ったりと、殺伐とした空気が漂うこの時代。読書をすることで現実逃避をしたり、頭の中をスッキリさせたりしてみてもいいのでは……。おすすめの新刊4冊を紹介します。『誓いの証言』柚月裕子／KADOKAWA／2090円大学の同級生で弁護士の久保が不同意性交等罪で逮捕され、佐方が弁護人に就く。被害者は銀座の若いホステスで、久保は無罪を主張。が、冤罪だとして