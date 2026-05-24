勝新太郎、ビートたけし、内田裕也、椎名林檎--。大久保篤志と伊賀大介が、強烈な個性を放つ表現者たちとのフィッティング秘話を語り合う。準備だけでは乗り越えられない、現場の“ノリ”と勝負勘とは。（前後編の後編） 【画像】大久保氏の新刊書影 フィッティング、ここに極まれり 伊賀大介（以下、伊賀）勝新太郎さんのフィッティング（『The Stylist』／108頁～）のエピソード、最高すぎて、シビレまし