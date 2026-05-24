「おのれ、わかっとるんか！」内田裕也の一喝にトップスタイリストはどう返したか？　勝新太郎の「ビョーンで大逆転」、ビートたけしの「うん、うん」まで修羅場すぎる現場秘話

勝新太郎、ビートたけし、内田裕也、椎名林檎--。大久保篤志と伊賀大介が、強烈な個性を放つ表現者たちとのフィッティング秘話を語り合う。準備だけでは乗り越えられない、現場の“ノリ”と勝負勘とは。（前後編の後編）

【画像】大久保氏の新刊書影

フィッティング、ここに極まれり

伊賀大介（以下、伊賀） 勝新太郎さんのフィッティング（『The Stylist』／108頁～）のエピソード、最高すぎて、シビレました。

大久保篤志（以下、大久保） 勝さん、カッコ良かったなぁ。面白いし、優しいし。

伊賀 じつは掲載号の『宝島』も持っているんです。

大久保 えっ、リアルタイム？

伊賀 ジャストではないですね。ちょっと後に神保町かどこかの古本屋で買って、大久保さんも絶対チェックすると思うんですけど、僕らみたいに雑誌で育った奴らは、クレジット見るの大好きじゃないですか。

大久保 うん、大好き。

伊賀 そしたら、勝さんのところにも大久保さんの名前あるんで、「ヤバい‼ この人、全部やってんじゃん」って。勝てねー、と。

大久保 わはは。

伊賀 『The Stylist』のカラー頁にも、ちゃんと勝さんの写真が載っていて、その上で、裏話を読むんだからたまんない。大久保さんがきっちり準備する人だっていうのは、本を読み進めていけば当然わかります。でも一方で、フィッティングの現場って、準備じゃカバーできない“ノリ”みたいなものがあると思うんです。

大久保 そうだよね。同じ人に同じ服を用意しても、晴れてたらオッケーで、曇りだとなんか機嫌悪くなっちゃって、感じも出ないとか。

伊賀 そんな“ノリ”の究極形態が、ヨウジヤマモトのパンツを見た勝さんの娘さんの「こんなの、父には入りませんよ」からのビョーン（笑）。

大久保 ビョーンで、大逆転だよ。

伊賀 ハリウッド女優のダイアン・レインをぶっちぎったマイアミ失踪事件とか、飲み屋で会った尾崎豊さんを家に連れて帰った謎の一夜とか、エピソードがてんこ盛り過ぎて「昭和芸能裏面史」の向きもあり、昭和好きの俺にはたまらなかったです。

ビートたけしさんと内田裕也さん

大久保 スタイリストを長くやっていると、コクのある面白い人に巡り合う瞬間ってあるよね。伊賀くん、ビートたけしさんもやったでしょ。

伊賀 一度だけ、単行本のカバーの撮影を担当させてもらいました。

大久保 たけしさん、怖くなかった？ 俺も一度だけ担当させてもらったんだけど、いろいろやらかして、それっきり。もう、お声かかんない。

伊賀 オーラというか、人間力がとてつもなかったです。上手くスタイリングできたのかどうかは、ちょっと自分ではわかんないです。

大久保 挨拶以外は、一言も喋ってもらえなかったよ。

伊賀 物静かな方ですよね。僕も「うん、うん」ぐらいでした。「今日は、こういう服でやらせていただきます」って挨拶したら、「うん、うん」って。

大久保 えっ、目見てくれた？

伊賀 いや、目は合ってないです。

大久保 そっか。ハイパー好青年の伊賀くんでもそうか。じゃあ、自分的に「これは俺、勝負したわ」みたいなフィッティングは。

伊賀 印象に残ってるのは、内田裕也さんですね。

大久保 おお、裕也さん。絶対、面白い予感。

伊賀 秋元康さんの仕掛けで、内田さんと指原莉乃さんが一緒に曲を出す、みたいな企画があって（『シェキナベイベー』）。そのとき、衣装を担当しました。ライダースを用意したんですけど、取り出したらいきなりカマされて。「おのれ！ アメリカ国旗って、どういう意味かわかっとるんか！」みたいな。

大久保 内田さん、関西弁なんだ。

伊賀 あっ、そっちですか（笑）。

大久保 そうだった（爆笑）。ライダースに星条旗の刺繍が入ってたの？

伊賀 背中に、ラインストーンでバーンと入っていて。これでしょ、と思って用意したんですけど、あの、例のステッキをこっちに向けて「おのれ、わかっとるんか！」。

大久保 サービス精神あるなぁ。

伊賀 これ、来たな、と。ここで引いたらＴＫＯ負けになっちゃうんで、もう足を止めて打ち返さないといけないと思って、わりとデカめの声で「わかってます！」。そしたら、スーっとステッキが地面に下がって(笑)。

大久保 名勝負数え唄じゃん。

伊賀 いやいや、大久保さん。長州（力）さんにも激ギレされてるじゃないですか（『The Stylist』138頁～）。

必殺技スタイリング

大久保 最近、ミュージシャンの人とご一緒したりは？

伊賀 最近は少ないかもしれないです。

大久保 椎名林檎さんとか担当してたよね。

伊賀 林檎ちゃんはそれこそ、大久保さんのアシスタントだった兼田サカエさん（同書185頁～）繋がりですよ。

大久保 えっ！

伊賀 兼田さんのところで修業してた北澤“momo”寿志さんが、所属事務所の先輩なんです。初期の林檎ちゃんをmomoさんがやっていて、その次に僕がやらせてもらうことになって……でも、矢沢永吉さんのハットとか高中正義さんの赤いスーツとか、大久保さんが繰り出す「必殺技スタイリング」みたいなのは、あんまりないかも。

大久保 その人のアイコンみたいなものを提案できるのは楽しいけど、ひとりのスタイリストが同じミュージシャンの人を長くやり過ぎるのは微妙かもしれないね。

伊賀 わかります。僕も、ミュージシャンの方とはアルバム３枚でひと区切り、みたいな気持ちは持っていて。３枚って、だいたい６年ぐらい。その間に、300ポーズ前後はスタイリングするじゃないですか。いつもお互い新しくいたいですよね。

大久保 手癖が見えてきちゃうところ、あるもんな。

伊賀 自分らの立場からは「飽きちゃう」なんて、口が裂けても言えませんけど。この本はかなりイケイケで書かれていて、スタイリストってこうだよな、とゴッドファーザーのことを改めて尊敬し直しました‼

大久保 俺が悪口書いてるみたいじゃん。

伊賀 だはは。んなことないです！ 本音過ぎるだけで(笑)。

前編はこちらから

取材・文／山田傘 撮影／高木陽春

『The Stylist: 伝説のスタイリスト 大久保篤志の人生と仕事論』（小学館）

大久保 篤志

2026/5/15

2420 円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4093898508

伝説スタイリスト大久保篤志の人生と仕事論 木村拓哉、真田広之、勝新太郎から木梨憲武まで……45年のキャリアを誇る〈伝説のスタイリスト〉が垣間見たスターたちの舞台裏と〈原宿カルチャー〉のリアルがここにある。 矢沢永吉やBOØWY、ヨウジヤマモト()を手がけた80年代、サザンオールスターズから小室ファミリー、Mr.Childrenとサヨナラした90年代。ドラマ『プライド』から始まる木村拓哉とのタッグ、緒形拳との最後の仕事も忘れがたい2000年代。 70歳となった今もなお、市川團十郎や葉加瀬太郎、相葉雅紀(嵐)が絶大な信頼を寄せるスタイリスト・大久保篤志の破天荒すぎる人生劇場!