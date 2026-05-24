北海道の「ド田舎」から東京へ出てきた大久保篤志と、新宿で生まれ育った伊賀大介。二人のトップスタイリストが大久保の自伝『The Stylist ザ スタイリスト』（小学館）をきっかけに、北海道からの上京、新宿の青春、ドラマや映画の現場でつちかった服装哲学までを語り合った。（前後編の前編） 【画像】スタイリスト大久保篤志氏と伊賀大介氏 やっぱり「上京物語」 伊賀大介（以下、伊賀）大久保さんの自伝『The Stylist』（