【大久保篤志×伊賀大介】二人のトップスタイリストが語る「東京」「服」「仕事論」からスタイリング現場秘話まで

北海道の「ド田舎」から東京へ出てきた大久保篤志と、新宿で生まれ育った伊賀大介。二人のトップスタイリストが大久保の自伝『The Stylist ザ スタイリスト』（小学館）をきっかけに、北海道からの上京、新宿の青春、ドラマや映画の現場でつちかった服装哲学までを語り合った。（前後編の前編）

【画像】スタイリスト大久保篤志氏と伊賀大介氏

やっぱり「上京物語」

伊賀大介（以下、伊賀） 大久保さんの自伝『The Stylist』（小学館）、めちゃくちゃ面白かったです。

大久保篤志（以下、大久保） それは嬉しいな。

伊賀 家のリビングでビール片手に読み始めたら、もう止まんなくなって。そこから家のこと全部放っぽって、１日で読んじゃいました。僕は、大久保さんのことをスタイリスト界のゴッドファーザーみたいに思っているんですけど、やっぱり「上京物語」って強烈じゃないですか。北海道の歌登町（現・枝幸町）から、札幌を経由しての東京とか。

大久保 そっか。伊賀くんは東京の生まれだもんね。

伊賀 はい。

大久保 東京の、どのあたりなの。

伊賀 新宿です。

大久保 うわっ！ バリバリじゃん。しかも70年代生まれでしょ？

伊賀 1977年生まれなんで、地元をウロチョロし始めたのは80年代、90年代。

大久保 それは凄い世代だわ。俺は1955年生まれで、そもそも時代が違うけど。上京してきたのは1975年頃だから、その２年後には伊賀くんが生まれてくるわけでしょ。ほぼ同期だね。

伊賀 いやいや。

大久保 「東京歴」だったら、ほんと同期じゃん。同じようにスタイリングの仕事をやってきて、そういう、生まれたときから「東京の人」がいったいどういう感覚というか、気持ちでファッションのほうに吸い寄せられてきたのか、興味あるな。

ちゃんと味出してんのよ

大久保 伊賀くんの青春時代、1980年代とか90年代の新宿だったら、音楽でも洋服でもだいたい何でもあったでしょ。俺はド田舎の、さらにもっと遠くにある北海道のド田舎の出身だから、ずっと「ここには何もないから、どこかに探しにいかなきゃ」って感覚だった。それで高校を卒業して、東京に来たの。伊賀くんはさ、生まれ育った新宿に対して「ここには何もない」なんて感じたことあるのかな。

伊賀 「何もない」というよりは「何でもある」のが、自分にとっての壁だったかもしれません。地元は、西新宿のほうだったので。

大久保 ああ、新宿の中でもとりわけコクのある場所だ。

伊賀 顔見知りにはホームレスの人もいれば、ヤクザの息子もいるし、リアルに金子正次の『竜二』（川島透監督）の世界でした。何でもあるからこそ、逆に「自分にフィットするものを選んでいかなきゃならない」っていう気分だったのかも。

大久保 怖い先輩とかに揉まれる感じか。

伊賀 レコード屋巡りなんかは、そうですね。先輩にいろいろ教えてもらって。

大久保 前から顔見知りだけど、そんなにきっちり話したことはなかったよね。

伊賀 撮影現場では、何度もご一緒してるじゃないですか。大久保さんご自身はグッドバイブスなんですけど、こっちが勝手に緊張しちゃって、なかなか話しかけられなくて。

大久保 俺はさ、相当前から注目してたんだよ。

（大久保さんが雑誌の切り抜きを見せる）

伊賀 うわっ！

大久保 これ、覚えてる？ 馬場（圭介）とか、伊賀くんの師匠の熊谷（隆志）さんとか、11人のスタイリストがユニクロとコラボしてTシャツをデザインした企画。

伊賀 そりゃ、もう。23、24歳ぐらいのときですよ。

大久保 （編集者に）見てよ。伊賀くんひとりだけ、ただ着てんじゃないの。Ｔシャツの裾を切ってさ、ちゃんと味出してんのよ。

伊賀 若気の至りです……これは恥ずかしい……(笑)。

現場のドット率

伊賀 『The Stylist』を読んで、一番嬉しかったというか、頷いちゃったのが、フジテレビの月9『プライド』とか、TBSのドラマで木村拓哉さんのスタイリングをやったときの話でした。あの大久保さんですら、（他の演者を担当する衣装会社の）衣装さんたちに気を遣うんだ。目立たないようになるべくバスの端の席に座る、うんうん、わかります、わかります、みたいな（笑）。

大久保 やっぱり、伊賀くんもそう？

伊賀 もう、めちゃくちゃ気遣いますね。衣装さんやメイクさんは、女性の方が多いじゃないですか。僕の場合は、とにかく差し入れですね。せんべいとか、いろいろ持っていったり。

大久保 ははは。

伊賀 ドラマとか舞台の現場に出入りするようになると、だんだん大人になっていくというか。差し入れとかだけじゃなくて、自分の服装自体が変わってきませんか。いま、大久保さんが着てるドット（柄）のカーディガンを見て、思ったんですけど。僕も最近は、現場のワークウェア率が高くて。

大久保 自分が目立つのは違うから、モード（系）ではなくなってくるよね。ドットは無機質じゃないのに、わりとその場に溶け込みやすいデザインだと思う。

伊賀 ですよね。

大久保 大昔は、イタカジとか着てたけど。

伊賀 アルマーニ時代の大久保さんも好きでした！ オールバックっぽい、撫でつけた髪型の頃、ネクタイのノットもめちゃくちゃ小さくてカッコ良かったな。

大久保 伊賀くんにもモード時代はあったの？

伊賀 アシスタントから独立したばっかりの頃は、初期の「NUMBER (N)INE」とかは「完全に俺のための服だ」って気分でした(笑)。

大久保 初期の「NUMBER (N)INE」は良いよね。そこから、どんなタイミングで脱モードになったんだろう。

伊賀 舞台とか映画の現場に出入りするうちに、自意識の在り方がだんだん変わっていったんだと思います。役者でもレギュラーの制作スタッフでもない人間が、舞台とか映画の現場にノースリーブのジャケットで出入りして、それで誰より目立つみたいなのは、まあ、カッコ悪いじゃないですか。そうなると結局、ツナギとかワークウェア。

大久保 今日のツナギも雰囲気あるね。

伊賀 これは、「Engineered Garments」のツナギです。

後編へつづく

取材・文／山田傘 撮影／高木陽春

『The Stylist: 伝説のスタイリスト 大久保篤志の人生と仕事論』（小学館）

大久保 篤志

2026/5/15

2420 円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4093898508

伝説スタイリスト大久保篤志の人生と仕事論 木村拓哉、真田広之、勝新太郎から木梨憲武まで……45年のキャリアを誇る〈伝説のスタイリスト〉が垣間見たスターたちの舞台裏と〈原宿カルチャー〉のリアルがここにある。 矢沢永吉やBOØWY、ヨウジヤマモト()を手がけた80年代、サザンオールスターズから小室ファミリー、Mr.Childrenとサヨナラした90年代。ドラマ『プライド』から始まる木村拓哉とのタッグ、緒形拳との最後の仕事も忘れがたい2000年代。 70歳となった今もなお、市川團十郎や葉加瀬太郎、相葉雅紀(嵐)が絶大な信頼を寄せるスタイリスト・大久保篤志の破天荒すぎる人生劇場!