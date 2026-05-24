◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）昨年6月以来のレフト起用となっている阪神・森下翔太選手。2回には守備で好プレーを見せました。両チーム無得点で迎えた2回。先頭でダルベック選手を迎えると、レフトへ抜けるヒットとされます。サード・立石正広選手は捕球のために飛びこむも、ボールはその横を鋭く抜け、レフトのファウルゾーンを転々としました。これを見たダルベック選手は2塁に向けて激走。それでも、森