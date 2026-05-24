元WBA世界ライトフライ級王者で、“トカちゃん”こと渡嘉敷勝男さん（65）は現在、自身のジム「渡嘉敷ボクシングジム」で後進の育成に励んでいる。その秘蔵っ子として渡嘉敷会長の期待を一身に背負う若者が石井竜虎（りゅうこ。21）だ。日本ボクシング界でまだ誰も成し遂げていない快挙に挑む、その男の素顔とは。〈前後編の前編〉 【画像多数】数々のボクサーをKOしてきた石井竜虎の左ストレート 激戦区ウェルタ