とんかつ、コロッケ、ハンバーグ──食卓でおなじみの家庭料理は、なぜ無形文化遺産に登録され世界に認められる「和食」となったのか？家庭料理が和食の定番となった歴史から、おいしさの秘密を探ります。 好評発売中の『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかずになったのか」』より、「はじめに」を特別公開します。 書影 2013（平成25）年、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことが大きく報じ