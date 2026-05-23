【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】「逆足ニアぶち抜き」の衝撃ゴラッソ（実際の様子）U-17日本代表が誇る16歳の神童が、特大のインパクトを残した。背番号10を背負うMF北原槙（FC東京）が、優勝を決定づける驚愕の“逆足スーパーゴラッソ”をマーク。ファンからも絶賛の声が相次いでいる。U-17日本代表は日本時間5月23日