◇オランダ1部欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ準決勝アヤックス2―0フローニンゲン（2026年5月21日）オランダ1部リーグの欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ準決勝が22日に行われ、アヤックスの日本代表DF冨安健洋（27）が、2―0で勝利したフローニンゲン戦で後半39分から約1カ月半ぶりに出場した。W杯北中米大会を前にコンディションへの注目が集まる中、完封での決勝進出に貢献。同じく代表のDF板倉