¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Travis Japan¤Î¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØTravis Japan¥ÎJUST¡ª¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡Ù¤Î¥·ー¥º¥ó3¤¬¡¢7·î15Æü¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¡¢¥·ー¥º¥ó2ºÇ½ª²ó¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ÎÎÞ¤Ë±þ¤¨¤ÆÉü³è¡ª ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤Ù¤­ÆüËÜ¤Î¿¿¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡×¤ò¡¢Travis Japan¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ë¬¤ì¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ