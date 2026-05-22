21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、西武・源田壮亮について言及した。同日に西武の特集が組まれ、その中で今後のキーマンについて問われた辻氏は「キーマンは誰にしましょうか？みんな代わっても活躍するので、いいところがあるんですけど」と悩んだ末に、「守備固めじゃなくて、源田が常にショートにいれば、いいかな、頑張って欲しいなと思うんですけどね」と源田壮亮の名前を