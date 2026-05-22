15歳の愛犬を亡くし、悲しんでいたおばあちゃんの元に届いたのは、愛犬そっくりなぬいぐるみ！愛犬を模したぬいぐるみと対面したおばあちゃんの反応は、SNSで「素敵ですね」「これは泣いちゃう」といった声が寄せられ、記事執筆時点で32万回以上再生されています。 【動画：15歳の愛犬を亡くし、悲しむおばあちゃん→『そっくりなぬいぐるみ』を贈ると…感動的な『涙の再会』】 愛犬を亡くしたおばあちゃんのもとに… Inst