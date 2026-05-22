15歳の愛犬を亡くし、悲しんでいたおばあちゃんの元に届いたのは、愛犬そっくりなぬいぐるみ！愛犬を模したぬいぐるみと対面したおばあちゃんの反応は、SNSで「素敵ですね」「これは泣いちゃう」といった声が寄せられ、記事執筆時点で32万回以上再生されています。

【動画：15歳の愛犬を亡くし、悲しむおばあちゃん→『そっくりなぬいぐるみ』を贈ると…感動的な『涙の再会』】

愛犬を亡くしたおばあちゃんのもとに…

Instagramアカウント「kokoroPet(@kokoropet6)」さまに投稿されて注目を集めているのは、15歳の愛犬を亡くしたおばあちゃんと"愛犬・茶太郎くん"の感動の再会です。

15年間、一緒に暮らしていた茶太郎くんを亡くし、悲しみに暮れていたというおばあちゃん。そんなおばあちゃんのもとに、あるプレゼントが届きました。

届いた小包を開けると、なんとそこには亡き茶太郎くんにそっくりなぬいぐるみ！まるで本物のようなふわふわ感と大きさ、そして見た目をしているぬいぐるみを見て、おばあちゃんも大歓喜！

まるで茶太郎くんがお家に帰ってきたかのような姿に、おばあちゃんは愛おしそうに見つめたり、抱きしめたりと心から嬉しそうな様子を見せていたそうです。

感動的な涙の再会

こうして感動的な再会を果たしたおばあちゃんと茶太郎くん。

その後もソファに座り、茶太郎くんのぬいぐるみを愛おしそうに見つめながら撫でてあげていたおばあちゃん。すると、一緒に暮らしていた他のわんこも近寄ってきました！「茶太郎、帰ってきたの？」と驚いていたのかもしれませんね。

心温まる美しい光景がSNSで話題に

こうして茶太郎くんと感動の再会を果たしたおばあちゃん。きっと悲しみに暮れていた心が、少しでも癒されたことでしょう。

こちらの投稿には、「また抱っこできて良かったですね！」「美しいってこういう事を言うんだね」「もらい泣きしました」といった声が寄せられました。

また、羊毛フェルトを使ったこちらの作品には「うちの愛犬にも作って欲しい」「素敵なお仕事ですね」といった声が寄せられています。

今回ご紹介した羊毛フェルト作品の他にも、さまざまな作品がInstagramアカウント「kokoroPet(@kokoropet6)」さまのアカウントでご紹介されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kokoroPet(@kokoropet6)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。