訴状の提出など民事裁判の手続きが21日から全面的にデジタル化されました。大分簡易裁判所には早速、オンラインでの訴状の申請があったということです。 改正民事訴訟法が全面施行され、21日からは紙や対面でのやりとりが基本となっていた民事裁判で、当事者が一度も裁判所に足を運ばなくても、提訴から判決までオンラインで完結させることが可能になりました。 手続きは裁判所のシステム「mints」で行い裁判に関わる資料を閲