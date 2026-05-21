中東情勢について、大分県内の電気工事業者でつくる団体などが前例の無い事態が起きているとして21日、知事に緊急要望を行いました。 様々な分野に影響が広がっています。 大分県庁 ◆TOS甲斐菜々子記者 「中東情勢の緊迫化を受けてこうした電線やケーブルの供給に影響が出始めているといいます」 電気工事などで必要なケーブルや電線。ナフサ由来の素材が使われていますが中東情勢の悪化で一部