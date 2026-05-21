大分県宇佐市の食品小分け業者・内尾商店が法律で定められた菓子のえびアレルギー表示をしていなかったことが分かり自主回収を行っています。 県によりますと回収対象となっているのは、「ミックスかき餅」で、賞味期限が21日から2026年11月30日までの商品です。 宇佐市と中津市、豊後高田市の合わせて5店舗で販売され今のところ健康被害の報告はないということです。