タイガー魔法瓶は、同社炊飯器の最上位モデルであり、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」（5.5合炊き）を、2026年6月21日に発売します。カラーは墨黒（すみくろ）と月白（げっぱく）の2色。 「土鍋ご泡火炊き JRT-A100」 記事のポイント 土鍋炊飯器の先駆けであるタイガー魔法瓶が、20年かけて磨いてきた技術を結集して作り上げた20周年記念モデル。精密な加熱制御によりお米の甘み