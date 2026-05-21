バング & オルフセンは、藤原ヒロシ率いる東京のデザインスタジオ「フラグメント」と同ブランドのアイコニックな商品を再解釈したコラボレーション商品を発売する。藤原氏は30年以上にわたるバング＆オルフセンの愛用者であり、フラグメント特有のモノクロームのブラックと、バング＆オルフセンの精密に削り出されたアルミニウムを融合させたコレクションが誕生した。【画像】藤原ヒロシ率いる「フラグメント」がバング＆オル