沖縄・辺野古沖の転覆事故をめぐり、モデルでタレントのトラウデン直美の“沈黙”が波紋を呼んでいる。「じつは彼女は、事故に巻き込まれた同志社国際高等学校の卒業生なのです。2018年卒です」（事件担当記者）操船していた船長と女子高生1人が命を落とした事故では、無登録状態で船を運航していた疑いも浮上し、批判が集まっていた。そんななか、トラウデンは5月20日放送の『news23』（TBS系）に、水曜コメンテーターとし