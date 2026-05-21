パナソニックは、「乾燥＋粉砕」方式でごみの量を約10分の1に削減し、生ごみ特有のニオイを抑えるコンパクト設計の家庭用生ごみ処理機「MS-N25」を、2026年6月下旬より発売します。 「MS-N25」 記事のポイント 生ごみを乾燥・粉砕することで約10分の1まで減らすことができるのが特徴。処理時に加熱し脱臭炭フィルターを通すことでニオイも気になりません。処理した生ごみは肥料として使用することも可能です。 本製