パナソニックは、「乾燥＋粉砕」方式でごみの量を約10分の1に削減し、生ごみ特有のニオイを抑えるコンパクト設計の家庭用生ごみ処理機「MS-N25」を、2026年6月下旬より発売します。

「MS-N25」

記事のポイント 生ごみを乾燥・粉砕することで約10分の1まで減らすことができるのが特徴。処理時に加熱し脱臭炭フィルターを通すことでニオイも気になりません。処理した生ごみは肥料として使用することも可能です。

本製品は、生ごみを乾燥させながら同時に粉砕する「乾燥＋粉砕」方式により、水分を効率よく除去し、生ごみの量を約10分の1にまで削減します。ごみの軽量化によって、ごみ出し時の負担を軽減できるほか、1日あたり約400gの生ごみであれば、約5日分の追加投入が可能です。

処理後の生ごみは乾いた状態となるため、家庭菜園やガーデニングの土づくりなど、肥料として活用することもできます。

また、容器を約130℃に加熱することで生ごみを乾燥させ、ニオイの発生を抑えるとともに、消臭炭フィルターを組み合わせた脱臭構造により、生ごみ特有の不快なニオイを大幅に低減します。

ごみ出しの日までの保管期間中もキッチン空間を清潔で快適な状態に保ち、夏場などニオイが気になりやすい時期でも、衛生的に生ごみを処理することが可能です。

本体は横幅・奥行ともに約23cmのコンパクトサイズで、ごみ箱を置くような感覚で設置でき、スペースに限りのあるキッチンにもすっきりと収まります。コンパクトながら1回の使用で最大約700gの生ごみを処理できるほか、ふたはワンプッシュで開閉でき、調理中や後片付けの際にも片手でスムーズに生ごみを投入できるなど、使いやすさにも配慮しています。

さらに、生ごみの減容によってごみ捨ての回数や手間を減らせるだけでなく、焼却時の負荷軽減にもつながり、温室効果ガス（CO2）の削減にも貢献します。

パナソニック 家庭用生ごみ処理機「MS-N25」 発売日：2026年6月下旬 オープンプライス

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