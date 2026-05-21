犬と相性がいい動物5選 「相性がいい」といっても、必ず仲良くなれるという意味ではありません。 あくまで、環境を整えれば比較的うまくいきやすい組み合わせ、という前提で考えることが大切です。まずは代表的な5つを見ていきましょう。 1.犬 いちばん自然に関係を作りやすいのは、やはり同じ犬同士です。遊び方や距離感、ボディランゲージが似ているため、お互いの気持ちを読み取りやすいのが大きな理由で