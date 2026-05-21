犬と相性がいい動物5選

「相性がいい」といっても、必ず仲良くなれるという意味ではありません。

あくまで、環境を整えれば比較的うまくいきやすい組み合わせ、という前提で考えることが大切です。まずは代表的な5つを見ていきましょう。

1.犬

いちばん自然に関係を作りやすいのは、やはり同じ犬同士です。遊び方や距離感、ボディランゲージが似ているため、お互いの気持ちを読み取りやすいのが大きな理由です。

ただし、犬同士なら必ずうまくいくわけではなく、年齢差、体格差、活発さ、性格の相性はとても重要です。落ち着いた犬に元気すぎる子を合わせると負担になることもあるため、「犬同士だから安心」とは言い切れません。

2.猫

猫は犬とまったく違う動物ですが、犬に慣れている猫であれば共存できるケースは少なくありません。特に、猫が高い場所へ逃げられる、ひとりで落ち着ける場所がある、といった環境が整っていると衝突が起こりにくくなります。

犬のほうが追いかけたくなるタイプだと難しくなるため、最初の導入では「犬に猫を追わせない」ことが大切。犬と猫の組み合わせは相性がよければ安定しやすい反面、最初の慣らし方がかなり重要です。

3.うさぎ

うさぎは静かで、犬に対して強い刺激を与えにくい動物です。そのため、穏やかで落ち着いた犬とは、ある程度距離を保ちながら暮らせることがあります。

ただし、うさぎはとてもデリケートで、犬のちょっとした興奮や追いかけ行動だけでも大きなストレスになります。誤ってケガをさせる危険もあるため、基本はケージ管理を徹底し、接触は必ず人が見ているときだけにしましょう。

4.小鳥

犬が比較的落ち着いていて、小鳥を見ても過剰に反応しないタイプなら、同じ家で暮らすこと自体は可能です。ただし、小鳥は犬の狩猟本能を刺激しやすい存在でもあるため、基本は「仲良くさせる」のではなく「安全に距離を取って暮らす」と考えたほうがよいでしょう。

ケージの位置を工夫する、犬が飛びつけない高さに置く、別の部屋で過ごさせるなどの対策が必要です。同じ空間に置けるかどうかより、完全に安全を確保できるかが重要になります。

5.ハムスターなど小動物

ハムスターやモルモットなどの小動物は、犬と直接触れ合わせるのは基本的に避けたほうがよいでしょう。ただし、生活空間をしっかり分けて管理できる家庭なら、同じ家で暮らすことは可能です。

問題になるのは、犬がケージをのぞき込む、吠える、倒す、においに反応して興奮する、といった行動です。そのため、「仲良く遊ばせる」より「お互いが干渉せず安全に暮らせること」を優先する発想が向いています。

導入時の注意点

新しく動物を迎えるときは、最初の数日から数週間の進め方がとても大切です。ここで急ぎすぎると、その後も警戒や恐怖が残りやすくなります。

初対面はすぐ会わせず、まずは隔離してにおい交換から始める 犬はリードをつけ、興奮したらすぐ距離を取れるようにする 猫や小動物には、高い場所や隠れ家など安全な避難場所を用意する 食事は必ず別々にして、奪い合いを起こさない 慣れるまでは、留守番中に同じ部屋へ置かない

特に最初は、「思ったより平気そう」に見えても油断しないことが大切です。落ち着いて見えても、緊張して固まっているだけのこともあります。

安全が確認できるまでは、人が管理できる範囲で距離を取らせるほうが安心です。

まとめ

犬と相性がよいとされやすい動物には、同じ犬や、犬に慣れている猫などがあります。一方で、うさぎや小鳥、ハムスターなどの小動物は、相性というより「しっかり管理できる家庭かどうか」が大きなポイントです。

多頭飼いがうまくいくかどうかは、動物の種類だけではなく、犬の性格、導入の進め方、そして住環境の整え方で大きく変わります。焦って仲良くさせようとせず、安全第一で少しずつ距離を整えていくことが、成功へのいちばんの近道です。

(獣医師監修：後藤マチ子)