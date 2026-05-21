鹿島アントラーズは５月21日、サポーターの違反行為に関する処分を発表した。17日にフクダ電子アリーナで開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST 第17節・ジェフユナイテッド千葉戦で、鹿島サポーターの違反行為が認められ、当該者１名を処分することが決定した。 概要として、クラブは以下のように説明する。「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運