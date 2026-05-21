鹿島がサポーター１名の違反行為を発表。無期限入場禁止の処分
鹿島アントラーズは５月21日、サポーターの違反行為に関する処分を発表した。
17日にフクダ電子アリーナで開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST 第17節・ジェフユナイテッド千葉戦で、鹿島サポーターの違反行為が認められ、当該者１名を処分することが決定した。
概要として、クラブは以下のように説明する。
「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運営の妨げになる行為を行った。本行為はＪリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として鹿島サポーター１名を特定後、本人へ事情聴取を行い、違反行為を認めたため処分を下した」
処分内容は、17日以降に開催される鹿島のホームゲームおよびアウェーゲームへの無期限入場禁止とした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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17日にフクダ電子アリーナで開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST 第17節・ジェフユナイテッド千葉戦で、鹿島サポーターの違反行為が認められ、当該者１名を処分することが決定した。
概要として、クラブは以下のように説明する。
「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運営の妨げになる行為を行った。本行為はＪリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として鹿島サポーター１名を特定後、本人へ事情聴取を行い、違反行為を認めたため処分を下した」
処分内容は、17日以降に開催される鹿島のホームゲームおよびアウェーゲームへの無期限入場禁止とした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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