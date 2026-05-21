5月21日、女優の吉岡里帆が、12月公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』で若き日の黒柳徹子を演じることが発表された。公開されたビジュアル写真から、早くも期待が高まっているようだ。同作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人楽曲として初の3週連続1位を記録した名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描く物語。「主人公の天才作曲家・中村八大（はちだい）さんを岡田准一さんが演じます。中村さんは、1960年代に