コカインを使用した罪に問われている人気アーティストグループ「XG」の元プロデューサーの男が、初公判で起訴内容を認めました。「XG」の元プロデューサー「SIMON」こと酒井じゅんほ被告（39）は2026年2月、愛知県内のホテルでコカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。午後1時半から始まった初公判で、酒井被告は起訴内容について間違いないか問われると、「ありません」と述べ、認めました。被告人質問では