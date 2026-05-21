楽しみながら警察官の業務を学びました。 大分県佐伯市の中学校で、20日生徒たちが捜査で使う似顔絵の作成に挑戦しました。 これは生徒たちに将来の進路選択の参考にしてもらおうと佐伯市の昭和中学校と佐伯警察署が開いたものです。全校生徒およそ180人が警察官から手ほどきを受けながら捜査で使う似顔絵の作成に挑戦しました。 生徒たちは2人1組となり、1人が犯人役を見た上で特徴を伝え、もう1人がそれを聞いて実際に似顔