全国大会出場を目指す高校生たちの熱い戦いが始まります。 大分県内の高校スポーツの祭典・県高校総合体育大会の総合開会式が20日、大分市で行われ、これから始まる競技に向けて選手たちが健闘を誓いました。 開会式 およそ6400人の高校生たちが出場する2026年の県高校総体。 大分市のクラサス武道スポーツセンターで総合開会式が開かれ、52校の代表の選手およそ970人が入場行進しました