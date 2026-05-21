およそ1年にわたり逃亡を続け奄美大島で身柄を確保された国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」トップの初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。スカウトグループ「ナチュラル」の会長、小畑寛昭被告は2023年、女性を風俗店に紹介したなどとして職業安定法違反の罪に問われています。午前11時から始まった初公判で小畑被告は「争いません」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「スカウトグループを拡大させ