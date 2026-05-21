タクシーアプリを提供するS.RIDEは、横浜のみなとみらい地区で開催された「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下：CENTRAL）において、自動運転技術と車内エンターテイメントを融合させた特別車両の実証運行を実施。4月2日、その事前体験会をメディア関係者向けに開催しました。 配車システムの精度向上と同時に車内エンタメに注力 このプロジェクトは、将来のロボットタクシー（ロボタク）時代を見据え