鈴木実貴子ズが、5月20日（水）にニューシングル「心臓」を配信リリリース。あわせて、YouTubeにてミュージックビデオをプレミア公開した。公開されたミュージックビデオは映像作家の大石規湖がディレクションを担当。鈴木実貴子が制作した心臓を思わせる真っ赤なパーツが印象的な人形が登場し、鈴木実貴子が傘を差しながら、人形とともに名古屋市内を練り歩く姿が印象的な映像となっている。なお、鈴木実貴子ズは5月25日（月）に