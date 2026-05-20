Geminiを使用できるGoogleのAI開発ツール「Google AI Studio」に、自然言語でプロンプトを入力するだけでAndroidアプリをビルドできる機能が追加されました。AI Studioで作成したアプリをスプレッドシートやGoogleドライブなどGoogle Workspaceに連携させることもできます。Android Developers Blog: Build native Android apps in Google AI Studiohttps://android-developers.googleblog.com/2026/05/build-android-apps-google-