5月20日までに、女優・永野芽郁のマネージャーが管理するInstagramが更新された。2カ月ぶりとなった投稿で見られた永野の姿が、話題となっている。投稿には、《フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました!》とあり、6月21日に発売されるフォトブックにちなんだグッズ販売を報告している。《タイトルである「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたデザインアイ