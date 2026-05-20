球団発表オリックスは20日、廣岡大志内野手が兵庫県内の病院で腰椎椎間板ヘルニア摘出術を受けたことを発表した。今後については、数日間の入院の後、早期の競技復帰を目指してリハビリを行っていく予定となる。廣岡は昨季、プロ10年目で自身初の規定打席に到達した。打率.254、7本塁打をマークし、内外野を守るユーティリティとしての地位を確立。今季は開幕戦でスタメンに名を連ねた。しかし、4月16日の西武戦で腰の張りを感